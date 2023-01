Bye-Bye Bodoc: Primarul din Sfantu Gheorghe face un adevarat eveniment din demolarea unui fost hotel al omului de afaceri brasovean Ioan Neculaie

Primarul Antal Arpad a declarat ca demolarea Hotelului Bodoc, o cladire cu zece etaje aflata in centrul municipiului, marcheaza, in mod simbolic, inceperea unei noi epoci in viata orasului, anunta Agentia de presa Rador.Evenimentul, intitulat "Bye-Bye Bodoc", va cuprinde un spectacol de teatru in aer liber si pictura pe cladirea fostului hotel.Consiliul local Sfantu Gheorghe a achizitionat hotelul Bodoc in anul 2014, cu 745.000 de euro, de la omul de afaceri brasovean Ioan Neculaie. In 2007, ... citeste toata stirea