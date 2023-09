Pe 10 decembrie intra in vigoare Mersul Trenurilor 2023-2024. Club Feroviar a intrat in posesia drafturilor de livrete pentru anul viitor, iar concluzia este una dureroasa: calatoriile cu trenul vor dura mai mult pe majoritatea rutelor, chiar si pe cele modernizate, si vor fi mai scumpe.Faptul ca nici pana la aceasta data nu a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe acest an al Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA isi spune cuvantul in ceea ce priveste starea infrastructurii ... citeste toata stirea