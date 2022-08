Calea ferata Brasov- Predeal, "frana" Coridorului IV Pan European

Semnat in 20 august 2020, contractul pentru realizarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului de modernizare a caii ferate Brasov - Predeal, ar fi trebuit sa fie gata anul acesta, in luna iulie (termenul de finalizare era de 23 de luni), insa acest lucru nu s-a intamplat. Ba mai mult, potrivit site-ului Club Feroviar, CFR SA a acordat in 5 august acestui an o prelungire de 10 luni pentru realizarea documentatiei, ridicand la 33 de luni, durata de executie a lucrarii. Conform noilor ... citeste toata stirea