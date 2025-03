Calea ferata Brasov - Predeal, modernizata in doua etape

Calea ferata dintre Brasov si Predeal, aflata de multi ani pe lista de investitii a Guvernului Romaniei in ceea ce priveste reabilitarea, va fi modernizata in doua etape. Mai exact, intr-o prima etapa va fi reparata linia ferata existenta, dupa care se va construi si tunelul de peste 9 km, prin care va trece viitoarea cale ferata.Lucrarile la prima etapa (reabilitarea caii ferate existente) este in etapa obtineri acordului acordului de mediu din partea Agentiei pentru Protectia Mediului ... citește toată știrea