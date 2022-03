Calin Ile, fostul manager al hotelului Ibis Timisoara, detinut de grupul francez Accor, presedinte al Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), mandat pe care il va duce pana in 2023, a fost ales in functia de presedinte al Consiliului de Administratie (CA) al companiei Aro-Palace Brasov."Incepand cu 24 martie am fost ales ca Presedinte al CA al companiei Aro Palace. Alaturi de noul board (n.red. format ... citeste toata stirea