Camera de Comert si Industrie Brasov, parteneriat cu Patronatul Societatilor din Constructii

Camera de Comert si Industrie (CCI) Brasov si Patronatul Societatilor in Constructii au semnat un Acord de parteneriat pentru incurajarea domeniului constructiilor.In data de 27 ianuarie 2022, in urma intalnirii dlui Silviu Costea, presedinte al Camerei de Comert si Industrie cu dl Liviu Iulian Simion - presedinte al Patronatului Societatilor in Constructii, s-a semnat un Acord de parteneriat prin care s-a convenit atat incurajarea domeniului constructiilor, domeniu dinamic in Brasov, cat si ... citeste toata stirea