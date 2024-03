Campanie de informare a alegatorilor, de 1,8 milioane de lei

Autoritatea Electorala Permanenta va cheltui 1,8 milioane de lei pentru o campanie media de educare anti-mita la vot, ce va consta in productia unor spoturi video, audio si pentru publicitate online, ce vor fi difuzate in urmatoarea perioada. Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a confirmat, vineri,1 martie, informatia, in cadrul unui interviu televizat, precizand ca banii provin din fonduri europene."Este o campanie de informare in legatura cu desfasurarea din punct ... citește toată știrea