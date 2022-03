Cand se va ieftini benzina la 7,5 lei pe litru

Carburantii standard s-au comercializat ieri in Romania cu preturi cuprinse intre 7.85 lei/l si 8.28 lei/l. Desi cotatia petrolului Brent a scazut cu aproximativ 20%, la cateva zile dupa isteria din benzinarii de zilele trecute, preturile la pompa nu au mai coborat.Potrivit analistilor, ieftinirea nu se vede imediat, pentru ca se ia in calcul tariful din mai multe zile. De exemplu, media saptamanii trecute a fost de 110 dolari barilul. Pretul corect pentru aceasta cotatie se situeaza in jurul ... citeste toata stirea