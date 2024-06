Carburantii se scumpesc din iulie: 380 de lei pe un plin de benzina

Pretul carburantilor ia foc de saptamana viitoare, cand acciza va creste si fiecare plin va costa in plus cu aproximativ 20 de lei. Desi suma pare mica, pentru soferii care alimenteaza saptamanal inseamna spre 100 de lei pe luna. Majorarea tarifelor pentru benzina si motorina va aduce scumpiri in lant, de la alimente si pana la vacante.De la 1 iulie vom plati la pompa cu 43 de bani mai mult pentru un litru de benzina, in timp ce litrul de motorina se va scumpi cu 39 de bani. Astfel, vom da in ... citește toată știrea