Inmatricularile de autoturisme noi au scazut in Romania cu 11,59%, in septembrie fata de aceeasi perioada din 2022, pana la un volum de 10.545 de unitati, reiese din datele Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), publicate luni.Conform statisticii, la nivelul primelor noua luni ale acestui an, numarul inmatricularilor de autoturisme noi a atins valoarea de 110.011 de unitati, in ... citeste toata stirea