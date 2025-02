Care sunt asteptarile de la noul CA de la Aeroportul Brasov. Programul de 24 de ore, o prioritate

Consiliul Judetean Brasov a aprobat in sedinta de plen din 12 februarie Planul de selectie pentru ocuparea celor cinci posturi din cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Aeroportul International Brasov, document in care sunt incluse si o serie de asteptari de la viitorii administratori.Astfel, in scrisoarea de asteptari privind administrarea si conducerea executiva a Regiei Autonome Aeroportul International Brasov - Ghimbav pentru perioada 2025 - 2029 se arata, printre altele, ... citește toată știrea