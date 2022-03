Scumpiri masive la carnea de porc. La raft, muschiul de porc a ajuns la aproape 30 de lei kilogramul, iar in abatoare, porcul s-a scumpit cu circa 30% in ultima luna. La raft, carnea de porc s-a scumpit cu circa 2 lei pe kilogram in ultimele luni la raft.Daca anul trecut romanii mai gaseau coltet de porc fara os la 22-23 de lei kilogramul, astazi preturile ajung la 25 de lei pe kg. ... citeste toata stirea