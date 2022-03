Carrefour si Profi retrag de la raft produsele din Rusia

Carrefour Romania si Profi sunt primii retaileri care au confirmat ca au retras de la vanzare produsele din Rusia si ca nu mai plaseaza comenzi noi acolo."In lumina evenimentelor din Ucraina, Carrefour Romania si-a unit fortele cu doua ONG-uri partenere pentru a oferi sprijin refugiatilor si, in plus, a decis sa retraga de la vanzare toate produsele provenite din Rusia, decizie care va fi implementata in zilele urmatoare. In contextul actual, lantul nu intentioneaza sa plaseze noi comenzi ... citeste toata stirea