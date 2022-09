Cartierul tinerilor din Codlea, dat in lucru urbanistilor

Anuntat anul trecut, planul de repartizare a unor terenuri tinerilor care vor sa isi construiasca o casa la Codlea a ajuns in etapa pregatirii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona rezidentiala Groapa Calului. Primarul municipiului Codlea, Mihai Cimpeanu, a anuntat ca a finalizat licitatia si a semnat un contract in valoare de 386.895 de lei (inclusiv TVA), cu firma One Design SRL, pentru intocmirea documentatiei urbanistice, iar consultantul va trebui sa finalizeze documentatia in 7 luni. ... citeste toata stirea