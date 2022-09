Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,3% in luna august a acestui an, de la 15% in luna iulie, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, cartofi si ulei.Cresterea preturilor vine in conditiile in care marfurile nealimentare ... citeste toata stirea