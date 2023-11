AFM a lansat (pana pe 28 noiembrie) o noua sesiune de validare a instalatorilor pentru Programul "Casa Verde Fotovoltaice", astfel incat cat mai multi beneficiari sa aiba cat mai repede montate panourile fotovoltaice. "In aceasta faza isi depun documentatia atat instalatorii care au fost refuzati in prima instanta, cat si cei care nu au aplicat la momentul respectiv. In urmatoarea etapa, beneficiarul va fi pus in contact cu instalatorul care va trece de prima etapa, si urmeaza montarea ... citeste toata stirea