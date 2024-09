Casa Verde Fotovoltaice, pana vineri

Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat ca a prelungit perioada de inscriere a instalatorilor in programul Casa Verde Fotovoltaice, scrie Rador.Astfel, termenul final al acestei etape a devenit 20 septembrie. Abia o saptamana mai tarziu, in 27 septembrie, vor incepe inscrierile persoanelor fizice. Editia din acest an a programului are un buget total de 2 miliarde de lei, impartit pe cele opt regiuni de dezvoltare, proportional ... citește toată știrea