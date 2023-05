AFM lanseaza, in 19 mai, Programul Casa Verde Fotovoltaice pentru persoane fizice.Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta, miercuri, ca Programul Casa Verde Fotovoltaice pentru persoane fizice va demara in 19 mai, iar depunerea proiectelor se va putea face pana in 26 iunie.Din 27 iunie, vor putea depune cereri de finantare unitatile de cult, potrivit News.ro."Administratia Fondului pentru Mediu demareaza sesiunea de finantare pentru inscrierea solicitantilor persoane fizice in ... citeste toata stirea