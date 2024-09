"Casa Verde Fotovoltaice" va debuta in data de 27 septembrie. Vor fi finantate si instalatiile de stocare a energiei

Programul "Casa Verde Fotovoltaice" pentru persoane fizice va fi lansat in 27 septembrie.Sesiunea 2024 de finantare pentru inscrierea solicitantilor persoane fizice in cadrul Programului "Casa Verde Fotovoltaice" se va derula in perioada 27 septembrie - 8 octombrie, cu etape de cate o zi pentru fiecare regiune sau pana la epuizarea bugetului aferent fiecarei regiuni, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat de presa transmis, marti, Agerpres.In acelasi timp, ... citește toată știrea