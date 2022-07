Casele de schimb valutar trebuie sa-si declare comisionul

Comisioanele aferente schimbului valutar leu-euro si euro-leu vor trebui sa fie prezentate clientilor, in mod clar si accesibil, chiar inainte de initierea platii de catre banci, casele de schimb valutar sau operatorii de plati care permit plati din lei in euro si invers, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern ce a fost trimis Consiliului Economic si Social (CES) pentru avizare.Proiectul de act normativ, lansat in dezbatere publica in luna mai din 2021 si care acum se afla la CES, ... citeste toata stirea