Anul trecut, omul de afaceri George Copos a achizitionat Restaurantul panoramic de pe Muntele Tampa si anunta investitii de cateva milioane de euro in imobilul cumparat, dar si in Telecabina Tampa, care va avea un program reorganizat, astfel incat sa aduca clienti restaurantului anul viitor, cand ar urma sa fie repus in circuitul turistic.In Adunarea Generala a Actionarilor companiei Aro Palace, conducerea societatii a facut publice veniturile obtinute anul trecut, de 35,7 milioane de lei, in ... citeste toata stirea