Cat costa un an de vechime in 2025

Romanii care au contribuit 40 de ani la sistemul public de pensii se pot pensiona pentru limita de varsta, cu 5 ani mai devreme. Nu vor primi nicio penalitate, iar facultatea si armata sunt luate in calcul la pensie.In schimb, romanii care au un stagiu de cotizare mai mic, intre 35 si pana in 40 de ani si vor sa iasa la pensie mai devreme, pot beneficia de pensie anticipata, dar incaseaza un venit mai mic."Putem sa iesim la pensie la 60 ani daca am realizat stagiul complet contributiv de 35 ... citește toată știrea