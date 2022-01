Cat de afectata a fost cultura de criza sanitara?

Afla mai multe detalii despre modul in care a fost afectata cultura la nivel national si international de tot ceea ce a insemnat criza sanitara.Criza sanitara inceputa in 2020 a complicat viata tuturor oamenilor la nivel global, atat din punct de vedere economic, social si politic, cat si cultural. Pe fondul scaderii PIB-ului zonei Euro a scazut cu 6,6%, BCE a fost nevoita sa ofere sprijin financiar in valoare de 2, 2 miliarde Euro pentru a ajuta la traversarea in siguranta a acestei perioade. ... citeste toata stirea