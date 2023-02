Cat de dificil e accesul la locuinte in Brasov?

In ultimul Raport asupra stabilitatii financiare, publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR), in decembrie 2022, se arata ca pentru a cumpara o locuinta de 55 mp fara credit bancar, trebuie sa muncesti aproximativ 11 ani. Cel mai ridicat nivel al indicatorului este inregistrat in judetul Cluj, unde sunt necesari 10,8 ani pentru achizitia unei locuinte fara finantare de la banci, urmat de Brasov (9,8 ani), Constanta (9,5 ani), Timisoara (7,6) si Bucuresti (7,5 ani)"In cazul chiriilor, ... citeste toata stirea