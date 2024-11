Cat de echitabile sunt pensiile de stat, dupa recalculare?

Recalcularea pensiilor dupa noua lege a majorat veniturile pensionarilor cu 499 de lei in luna septembrie, fata de precedenta, pensia medie mentinandu-se la nivelul de 2.792 de lei si in luna octombrie.Majorarea pensiilor, in medie, cu aproape 500 de lei pare sa nu fi ajutat insa cea mai mare parte a pensionarilor, avand in vedere ca numarul celor cu venituri sub 1.800 - 1.900 de lei este egal cu cel cu venituri de peste 3.000 de lei, aproape 1 milion de pensionari avand venituri lunare sub 1. ... citește toată știrea