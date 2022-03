Cat incepe sa coste razboiul

Producatorul de cablaje si alte componente auto Sumitomo Electric Bordnetze, cu fabrici si in Romania, va muta in Romania si Maroc operatiunile de productie de cablaj de sarma din Ucraina, scrie Bloomberg, care citeaza publicatia Nikkei. Volkswagen, care este un client cheie al Sumitomo Electric Bordnetze, va acoperi unele dintre costurile de mutare a productiei. Potrivit Nikkei, scopul este mutarea operatiunilor in acest an, iar intreaga mutare va costa peste 10 miliarde de yeni (peste 75 ... citeste toata stirea