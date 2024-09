Cat mai costa Complexul Agrement de sub Tampa

Aflate de aproape 10 ani in conservare, cladirile de pe aleea de sub Tampa, care compun Complexul Agrement Tampa, au fost evaluate recent de o firma contractata de Consiliul Judetean Brasov. De altfel, in sedinta de plen din 26 septembrie, alesii judeteni brasoveni urmeaza sa aprobe raportul de evaluare, astfel incat, in evidentele contabile, imobilul respectiv sa fie mentionat cu valoarea actualizata.Astfel, conform raportului de evaluare, valoarea totala a proprietatii este de 24.478.120 ... citește toată știrea