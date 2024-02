CONTRIBUTIVE: + 13,8%Decizia de a mari pensiile pe baza de contributivitate cu 13,8% a fost resimtita cel mai bine tot de cei cu cele mai mari venituri, dat fiind ca in Romania cea mai mare pensie depaseste 100.000 de lei. Mai exact, cea mai mare pensie din Romania, care nu este in baza unei legi speciale, a ajuns la 108.627 de lei, fiind vorba de suma bruta. Inclusiv prin impozitare, pensia care ramane in mana sare de 90.000 de lei. Inainte de noua marire, cuantumul celui mai mare venit al ... citeste toata stirea