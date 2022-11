Cat mai sunt chiriile in Brasov si marile orase

Luna octombrie 2022 a adus noi cresteri ale preturilor de inchiriere pentru apartamente, se arata intr-un rapor realizat de Storia.ro. La Brasov, chiriile apartamentelor cu 2 camere au inregistrat un avans de 5% in octombrie fata de septembrie, in timp ce chiriile la apartamentele cu 1 si 3 camere au stagnat. Raportat la luna octombrie a anului trecut, pretul chiriilor a crescut in medie cu 16%, cea mai mare crestere avand-o apartamentele de 3 camere (+22%).In prezent, brasovenii platesc in ... citeste toata stirea