Cat si unde s-a construit in 2023. Tarlungeni, Harman si Sanpetru, cap de lista

In perioada ianuarie - decembrie 2023, in judetul Brasov au fost eliberate 1.300 autorizatii de construire, cu 47 mai putine comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent (3,5%), potrivit Directiei Judetene de Statistica Brasov.Cele mai multe autorizatii de construire, in perioada ianuarie - decembrie 2023, au fost eliberate de catre Consiliul Local al Comunei Tarlungeni (281), Consiliul Local al Comunei Harman (137), Consiliul Local al Comunei Sanpetru (134), Consiliul Local al ... citește toată știrea