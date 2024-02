Cat va dam

Marcel Ciolacu a calculat "dezinflatia PSD". "Peste 1.100 de lei in fiecare luna! Atat ar fi platit in plus milioane de familii daca nu am fi plafonat preturile la energie, gaze si alimentele de baza! Aceste masuri esentiale impuse de PSD la guvernare au reprezentat un sprijin vital pentru gospodariile romanilor in ultimii doi ani, aceasta este concluzia unui studiu realizat de fundatia Friedrich-Ebert-Stiftung Romania. Datele arata ca prin plafonarea preturilor la energie, gaze si alimente, ... citește toată știrea