Veniturile bugetare colectate in primele 10 luni ale acestui an au fost mai mari cu 14,73%, potrivit Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice (DRGFP) Brasov. Acestea au fost de 18,79 miliarde lei (peste 3,75 miliarde de euro), cu 2,41 miliarde mai mult decat in aceeasi perioada din 2022.Daca vorbim de veniturile bugetare nete, acestea se cifreaza la 18,17 miliardelei (peste 3,5 miliarde de euro), ceea ce reprezinta o crestere cu 15,29% - indice nominal. In sume absolute inseamna cu 2, ... citeste toata stirea