Cat venit produce pe an o camera inchirita "cu ziua", calculele ANAF: 13.500 lei - Poiana Brasov, Predeal, Rasnov. 8.500 lei - zona Bran - Moieciu

Persoanele care inchiriaza pana la 5 camere pe care le detin in proprietate personala si cele care realizeaza venituri din desfasurarea activitatii ca punct gastronomic local vor plati impozite pe venit si in acest an.Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Brasov vine in intampinarea acestora cu informatii despre sumele datorate si modalitatile de plata. "Persoanele fizice care obtin venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar de pana la 5 camere situate in ... citește toată știrea