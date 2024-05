Cati bani a scos Aeroportul Brasov in primul an de functionare

Consilierii judeteni brasoveni au aprobat in sedinta de plen din 23 mai situatia financiara a Regiei Autonome Aeroportul International Brasov - Ghimbav pentru 2023, an in care a fost inregistrata o "pierdere de 1,572 milioane de lei", potrivit celor scrise in bilantul supus aprobarii CJ. "Aceasta pierdere a fost una contabila", a declarat in plen directul economic al Consiliului Judetean Brasov, Gabriela Agafitei."Pierderea a fost cauzata de intarzierea emiterii unor facturi catre Aeroportul ... citește toată știrea