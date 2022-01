Veniturile totale medii lunare s-au cifrat in trimestrul III 2021 la 5,704 lei pe gospodarie, iar cheltuielile au avut o pondere de 86,6% din acestea, respectiv, 4.939 de lei lunar.Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2021, in termeni nominali, 5.704 lei pe gospodarie si 2.256 lei pe persoana, arata datele publicate azi de Institutul National de ... citeste toata stirea