Cati bani pentru Brasov au trecut prin ministerul lui Vestea

Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea a prezentat marti, 14 mai, dupa sedinta de Guvern, un bilant al programelor derulate in judetul Brasov de ministerul pe care il conduce. In total, prin programele ministerului (printre care "Anghel Saligny", Planul National de Dezvoltare Locala, Planul National de Redresare si Rezilienta), in judetul nostru, sunt in diferite stadii, proiecte in valoare de aproape 4 miliarde de lei."Anghel Saligny" - 107 ... citește toată știrea