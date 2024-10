Cati bani se castiga in Brasov din meditatii? 15.500 de lei intr-un an, dupa ANAF

408 profesori din Brasov au declarat la Fisc veniturile obtinute din meditatii in anul 2023, cu un total veniturilor de 6.319.344 lei, se arata intr-o analiza realizata de Economica.net.Judetul nostru ocupa locul sase in ceea ce priveste veniturile incasate din meditatii, dupa Bucuresti, Sibiu, Cluj, Timis, Prahova.Potrivit anlizei, la nivel national s-a dublat venitul total din meditatii, declarat de profesori la Fisc, in 2023 fata de nivelul din 2021. 169 de milioane de lei au incasat ... citește toată știrea