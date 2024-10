Cati s-au inscris pentru apartamentele promise de George Simion. "Pe terenul actualelor unitati militare"

Prezent in emisiunea Insider politic de la Prima TV, George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidentiale, a fost intrebat cati romani s-au inscris in programul pentru a cumpara promisele apartamente cu preturi incepand de la 35.000 de euro."Nu stiu o cifra exacta, putin peste 40.000 de romani. Apartamente la preturi accesibile: 35.000, 50.000, 70.000 de euro. Un program public, guvernamental, de tip ANL sau Prima Casa. (...) Daca ajung presedinte, in 6 luni prezint toate termenele, toate ... citește toată știrea