Situatia de la Aeroportul International Brasov - Ghimbav este, in continuare, tulbure. Consilierii judeteni brasoveni au discutat miercuri seara, in comisiile de specialitate, cu reprezentantii Consiliului de Administratie al Aeroportului, iar joi, 23 noiembrie, au avut interventii pe acest subiect, in plen.Astfel, consilierul judetean USR Marius Stoianovici a precizat ca miercuri seara presedintele Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Aeroportul International Brasov a recunoscut ... citeste toata stirea