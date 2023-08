Doua ajutoare vin in sprijinul microintreprinderilor si al intreprinderilor mici si mijlocii din Romania, potrivit Camerei de Comert si Industrie (CCI) Brasov. Acestea au fost lansate in consultare publica, iar firmele tinta vor putea obtine un ajutor de maxim 500.000 de lei. programul "Microindustrializare" va avea in acest an un buget de 85 de milioane de lei, in timp ce programul "Comert-servicii", un buget de 74,5 de milioane de lei."In anul 2023, programul Microindustrializarea va avea ... citeste toata stirea