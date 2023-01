Ce a adus anul nou la "pompa"

Soferii au simtit la inceput de an cresterile de preturi in benzinarii: primele zile ale noului an au adus modificari, dupa ce, de la 1 ianuarie 2023, a fost suspendata compensarea de 50 de bani pentru carburanti, conform deciziei luate de guvern la finalul anului trecut, noteaza platforma Risco.ro. Eliminarea compensarii, concomitent cu scaderea accizelor la carburanti de la 1 ianuarie 2023, au dus la scumpirea (in medie, 31 decembrie comparativ cu 1 ianuarie) benzinei cu 38 de bani (6,3%), in ... citeste toata stirea