Ce angajeaza Brasovul in 2022. Dupa Bucuresti, avem cele mai multe locuri de munca disponibile

Pandemia a adus schimbari majore in modelele de lucru ale firmelor. Foarte multe companii ofera joburi hibrid sau chiar in full remote. In acest an piata muncii se va stabiliza mai mult. Care sunt tendintele in acest an pe piata muncii a dezvaluit presedintele Camerei de Comert si Industrie Brasov, Silviu Costea."2022 va fi un an in care piata muncii se va stabiliza si mai mult, iar tendintele pe piata muncii vor fi: cresterea competitiei pentru talente; aparitia de noi beneficii ... citeste toata stirea