Aproximativ 150 de avocati din judetul Brasov (dintre cei aproximativ 300 cati profeseaza) au protestat miercuri, 4 octombrie, alaturi de colegii din tara. "Aparatorii" au fost in greva, un protest prin care ei au tras un semnal de alarma in ceea ce priveste starea justitiei din Romania.Protestul a fost organizat la nivel national, in cadrul campaniei "Ziua fara avocati - ziua in care statul de drept nu exista", care isi propune sa atraga atentia asupra provocarilor si disfunctionalitatilor