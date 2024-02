Incepute in anul 2020, inainte de alegerile locale, lucrarile la internatul Scolii Profesionale Germane Kronstadt vor fi terminate anul acesta. Anuntul a fost facut de primarul Brasovului, Allen Coliban, luni, intr-o conferinta de presa, in care a prezentat bugetul local pe anul 2024. Noul camin va avea o capacitate de 300 de locuri in 30 de camere. De asemenea, va beneficia de spatii educationale sau pentru activitati ale elevilor.Aceasta nu este singurul proiect ce va fi incheiat in acest ... citeste toata stirea