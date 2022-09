Ce masuri iau guvernele din Europa pentru a reduce facturile la energie electrica si cum se compara cu ajutorul dat de Romania

Inflatia galopanta a declansat o criza a costului vietii in intreaga Europa, iar guvernele intervin pentru a incerca sa protejeze gospodariile si intreprinderile de cresterea aparent nesfarsita a preturilor la energie.Inflatia in Europa a sarit la un nou maxim istoric de 9,1% in luna august, alimentata de cresterea costurilor energiei. Nu exista niciun semn de ameliorare a crizei energetice in curand, in timp ce Europa se pregateste pentru posibilitatea ca Rusia sa isi intrerupa complet ... citeste toata stirea