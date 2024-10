Ce se mai intampla la Institutul Cartofului din Brasov

Activitatea de baza a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartofi si Secla de Zahar (INCDCSZ) din Brasov este cea de a crea soiuri, institutia avand in prezent 12 soiuri de cartofi. In plus, institutul din Brasov are si 800 de hectare de teren, atat de pasune, cat si teren arabil. Institutul cultiva cartofi, rapita, sfecla de zahar, grau, porumb, floarea soarelui etc.Manuela Hermeziu, director general al Institutului, spune ca exista cerere din partea fermierilor pentru mai ... citește toată știrea