Ce spune Consiliul Concurentei despre pretul uleiului: de vina e razboiul si Pastele

Pretul mediu al uleiului de floarea soarelui a crescut cu 8,68% in primele trei luni din acest an, iar scumpirile pot fi rezultatul razboiului din Ucraina si al sanctiunilor impuse Rusiei, precum si al apropierii Sarbatorilor Pascale, transmit reprezentantii Consiliului Concurentei.Potrivit datelor autoritatii de concurenta, cel mai mic pret al uleiului de floarea soarelui, inregistrat in luna martie, a fost de 3,69 lei/litru, in timp ce pretul cel mai mare a fost de 11,29 lei/litru, arata ... citeste toata stirea