Ce tari ne "fura" fabricile

Economistul Mircea Cosea crede ca din cauza instabilitatii politice specifice Romaniei, a impredictibilitatii fiscale, a taxelor si impozitelor din ce in ce mai mari, in actualul context socio-economic, tara noastra nu mai este o destinatie atat de atragatoare pentru investitorii din strainatate."Nu vad de ce investitorii straini ar mai veni in Romania, o tara in care riscul politic si de razboi este mare, plus greselile Ministerului de Finante, care impoziteaza tot ce vede si nu este in stare ... citește toată știrea