Ce verifica ANAF la vanzarea unei locuinte

Notarii au obligatia, potrivit unei prevederi recent introduse in Codul Fiscal, sa declare semestrial autoritatii fiscale teritoriale toate tranzactiile de proprietati imobiliare, chiar si pe cele sub 450.000 de lei, efectuate de persoanele fizice din patrimoniul personal.In acest fel, autoritatile fiscale vor avea instrumentele necesare pentru a verifica tranzactiile si a le recalifica in activitati independente, acolo unde situatia o impune. "Ceea ce se va traduce prin impozite mai mari ... citeste toata stirea