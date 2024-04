Cea mai eficienta fiscalitate ramane inflatia. Vesti bune pentru Guvern de la BNR: 7 motive pentru care inflatia ramane sus

Tonul conducerii BNR, referitor la presiunile inflationiste, evidentiate in minuta sedintei din 4 aprilie publicata marti, 16 aprilie, este mult inasprit fata de cel din documentele precedente. Principalele ingrijorari sunt legate de: cresterile salariale, reducerea competitivitatii economiei, politica fiscala, deficitele gemene si presiunile crescute asupra cursului leu/euro: toate, cu efecte asupra inflatiei, care e putin probabil sa se incadreze in tinta.Rata inflatiei, a crescut in ... citește toată știrea